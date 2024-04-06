Adana'da 2 kilo 600 gram esrar ve 2 tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Adana'da 2 kilo 600 gram esrar ve 2 tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

Adana\'da 2 kilo 600 gram esrar ve 2 tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir evde yapılan baskında, 2 kilo 600 gram esrar, ruhsatsız 2 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

06.04.2024 11:17
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Adana'da bir evde 2 kilo 600 gram esrar, ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması sonucu Kozan ilçesinde bir ev baskın yaptı.

Evde yapılan aramada, 2 kilo 600 gram esrar, ruhsatsız 2 tabanca ve buna ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

Jandarma, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Adana, Kozan, Güvenlik, Emlak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da 2 kilo 600 gram esrar ve 2 tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da 2 kilo 600 gram esrar ve 2 tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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