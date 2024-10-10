Adana'da beton bariyere çarpan otomobilin şoförü öldü.
Merkez Sarıçam İlim Yolu Bulvarı'nda Sıla Taşdelen'in (18) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, yol kenarındaki beton bariyere çarptı.
Kazada, sürücü Taşdelen olay yerinde hayatını kaybetti.
Öte yandan, kaza, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Feci Kaza: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?