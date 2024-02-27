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Adana'da FETÖ davasında 3 sanığa hapis cezası

Adana\'da FETÖ davasında 3 sanığa hapis cezası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan 4 sanıktan 3'ü, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, diğer sanığın ise beraatine karar verdi.

27.02.2024 11:19
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Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 4 sanıktan 3'ü, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar S.C, E.G, Z.D. ve Ö.Ş. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, sanıkların örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesaplarında olağan dışı artış yaşandığını, FETÖ'nün yayın organlarına abone olduklarını ve örgütsel sohbet toplantılarına katıldıklarının tespit edildiğini belirtti.

Sanıkların "örgüt üyeliği" suçundan işlem yapılan "mahrem imamlar" ile görüşme kayıtlarının olduğu ve FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduklarının belirlendiği kaydedilerek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmaları istendi.

Haklarındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanıklar, örgüt üyesi olmadıklarını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan sanıklar E.G, Z.D. ve Ö.Ş'yi 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı. S.C'nin ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine hükmeden mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına da karar verdi.

Kaynak: AA

Terör, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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