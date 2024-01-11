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Adana'da FETÖ mahrem imamlarıyla haberleşen eski astsubay hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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Adana'da FETÖ mahrem imamlarıyla haberleşen eski astsubay hapis cezasına çarptırıldı

Adana'da, FETÖ'nün mahrem imamlarıyla haberleştiği gerekçesiyle yargılanan eski astsubay, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın savunmasında suçlamaları reddettiği belirtildi.

Adana\'da FETÖ mahrem imamlarıyla haberleşen eski astsubay hapis cezasına çarptırıldı
11.01.2024 - 14:43,  Güncelleme: 14:54
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Adana'da, FETÖ "mahrem imamları" ile haberleştiği gerekçesiyle yargılanan eski astsubay, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık K.G. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun belirlendiğini, örgüte ait evlerde sohbet toplantılarına katıldığını, askeri okul sınavı sorularının mahrem imamlar tarafından kendisine verildiğini, hakkında somut ve tutarlı tanık beyanı ile teşhislerin bulunduğunu belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık K.G. savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Mütalaadaki hususları reddediyorum. FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer alamadım. Beraatime karar verilmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA
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