Adana'da FETÖ'nün mahrem imamı tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da FETÖ'nün mahrem imamı tutuklandı

Adana\'da FETÖ\'nün mahrem imamı tutuklandı

Adana'da saklandığı evde operasyonla yakalanan ve FETÖ'nün Hava Harp Okulu'na hazırladığı öğrencilerden sorumlu olduğu iddia edilen mahrem imamın yargılanmasına başlandı. Sanık, FETÖ üyesi olmadığını ve suçlamaları kabul etmediğini belirterek tahliye ve beraat talebinde bulundu. Savcı, sanığın tutukluluk halinin devam etmesi gerektiğini savundu ve mahkeme heyeti de tutukluluğun devamına karar verdi.

15.02.2024 18:05
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Adana'da, saklandığı evde operasyonla yakalanan ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Harp Okulu'na hazırladığı öğrencilerden sorumlu "mahrem imamı" olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 2.Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık F.Ö. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı da mahkemede hazır bulundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık F.Ö. FETÖ üyesi olmadığını belirterek, "Örgütsel bir konumum yoktur. ByLock programını kullanmadım. Gaybubet evinde kalmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, dosyadaki mevcut delil durumu ve gelinen aşamada adli kontrol tedbirinin yetersiz olması da dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti de sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından 4 yıldır aranan F.Ö'nün (37) merkez Seyhan ilçesi Beyazevler Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit etmişti. Yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığı belirlenen zanlı, ekiplerce düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Ö, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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