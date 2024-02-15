Adana\'da FETÖ\'nün mahrem imamı tutuklandı

Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e, "Beni köpek gibi sevme" diyen vatandaş sessizliğini bozdu

"Seçimden seçime geliyorsunuz" diye sitem ettiği Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e tavırlarından rahatsız olunca "Elini indir, beni böyle sevme! Ben köpek değilim" diyen vatandaş sessizliğini bozdu. Belediye başkanını eleştirdiği için provokatörlükle suçlandığını söyleyen vatandaş, suç duyurusunda bulunacağını belirterek, "Benim DEM Partisi'yle bağlantım yok. Ben AK Parti 2005-2006 üyesiyim. Bunun terörle ne alakası var? Ben bir belediye başkanını eleştiremez miyim?" dedi.