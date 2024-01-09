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Adana'da FETÖ mahrem imamlarıyla haberleşen eski askeri öğrenciye hapis cezası - Son Dakika
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Adana'da FETÖ mahrem imamlarıyla haberleşen eski askeri öğrenciye hapis cezası

Adana'da, FETÖ'nün 'mahrem imamları' ile haberleştiği gerekçesiyle yargılanan eski askeri okul öğrencisi, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, suçlamaları reddederek beraat talep etti.

Adana\'da FETÖ mahrem imamlarıyla haberleşen eski askeri öğrenciye hapis cezası
09.01.2024 - 17:39,  Güncelleme: 17:39
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Adana'da, FETÖ "mahrem imamları" ile haberleştiği gerekçesiyle yargılanan eski askeri okul öğrencisi, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Y.Ö. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın askeri okul öğrencisi olduğu dönemde FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun belirlendiğini, örgüte ait evlerde sohbet toplantılarına katıldığını, hakkında somut ve tutarlı tanık beyanı ile teşhislerin bulunduğunu belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık Y.Ö. savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Mütalaadaki hususları reddediyorum. FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer alamadım. Beraatıma karar verilmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA
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