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Adana'da FETÖ Üyesi Eski Komiser Yardımcısı ve Öğretmen Yakalandı - Son Dakika
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Adana'da FETÖ Üyesi Eski Komiser Yardımcısı ve Öğretmen Yakalandı

Adana'da FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle hapis cezası bulunan eski komiser yardımcısı ve öğretmen, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler cezaevine gönderildi.

Adana\'da FETÖ Üyesi Eski Komiser Yardımcısı ve Öğretmen Yakalandı
17.12.2023 - 10:33,
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Adana'da FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında 6 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski komiser yardımcısı ve öğretmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan eski komiser yardımcısı Şehmus G. ve öğretmen Muhammet Y'nin saklandığı adresleri tespit etti.

Merkez Seyhan ilçesindeki adreslere düzenlenen operasyonda firari hükümlüler yakalandı.

Şehmus G. ve Muhammet Y, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, Adana, Son Dakika

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