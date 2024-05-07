Adana'da FETÖ üyesi eski zabıt katibi hakkında dava açıldı - Son Dakika
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Adana'da FETÖ üyesi eski zabıt katibi hakkında dava açıldı

Adana\'da FETÖ üyesi eski zabıt katibi hakkında dava açıldı

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddia edilen eski zabıt katibi hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, sanığın örgütsel sohbet toplantılarına katıldığı ve örgütün sivil imamlarıyla başkası adına kayıtlı operasyonel hat kullanmak suretiyle haberleştiği belirtildi.

07.05.2024 09:57
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Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddia edilen eski zabıt katibi hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuksuz S.M. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

FETÖ üyesi olduğu iddia edilen sanık S.M. için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, hakkında FETÖ soruşturması yürütülen tanık Y.D'nin ifadelerine yer verildi.

S.M. ile örgüte ait evde sohbet toplantılarına katıldıklarını öne süren tanık, "Bizim olduğumuz gruba Yahya kod adlı sınıf öğretmeni olan bir kişi örgütsel sohbet toplantısı düzenlerdi. Adliyede zabıt katibi olarak görev yapan S.M'yi Yahya'nın evinde gördüm." ifadesini kullandı.

İddianamede, sanığın örgütsel sohbet toplantılarına katıldığı ve örgütün sivil imamlarıyla başkası adına kayıtlı operasyonel hat kullanmak suretiyle haberleştiği belirtildi.

Sanığın, "mahrem imam"ların talimatıyla faaliyet yürüttüğü, haklarında FETÖ üyeliğinden işlem yapılan zanlılarla ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun belirlendiği, veri inceleme raporunda örgüt evlerinde kalmış, örgütün sınav aşamasında kendilerine referans olabileceği, ilgilenildiği takdirde üst derecelere çıkabilecek, örgüt açısından potansiyeli olan kişileri ifade eden "4" kodu ile derecelendirildiği ve örgütün mahrem adliye yapılanmasında yer aldığı belirtilerek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

İddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da FETÖ üyesi eski zabıt katibi hakkında dava açıldı - Son Dakika

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