Adana\'da Firari Hükümlüler Yakalandı

Adana'da farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 hükümlü, saklandıkları apartman dairesinde yakalandı.
Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlüleri yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, aldıkları istihbarat üzerine Osmangazi Mahallesi'ndeki bir apartman dairesine operasyon yaptı. Adreste saklanan 4 hükümlü yakalandı, evde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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