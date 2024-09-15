Adana'da Firari Zanlı Kıyafet Dolabında Yakalandı

Güncel

Adana'da iki suçtan aranan firari zanlı, bir evdeki kıyafet dolabında saklanırken yakalandı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Erkan Efe Dağoğlu'nun (16) geçen yıl öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Can S'nin (21) Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki müstakil evde olduğunu belirledi.

"Uyuşturucu ticareti" suçundan da aranan zanlı, evin çevresine kurduğu güvenlik kameralarından polis ekiplerinin geldiğini görünce kaçmaya çalıştı.

Girdiği başka ikametteki kıyafet dolabında gizlenirken yakalanan ve yanında ruhsatsız tabanca ele geçirilen Can S, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Operasyon polis kamerasınca görüntülendi.