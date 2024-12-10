Adana'da Gereksiz Korna Sebebiyle Cezalar Kesildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da Gereksiz Korna Sebebiyle Cezalar Kesildi

Adana\'da Gereksiz Korna Sebebiyle Cezalar Kesildi

Adana'da sivil trafik polisleri, gereksiz korna çalan 19 toplu taşıma sürücüsüne ceza uyguladı.

10.12.2024 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da sivil trafik polislerince gereksiz korna çaldığı tespit edilen 19 toplu taşıma aracı sürücüsüne para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerini sürdürdü.

Farklı noktalarda çalışma yapan sivil trafik polisleri, gereksiz korna çaldığı belirlenen toplu taşıma araçlarının plakalarını ekiplere bildirdi.

Ekipler, kontrol noktalarında durdurdukları 19 sürücüye toplam 13 bin 110 lira para cezası uyguladı.

Sürücülerden biri, trafik polisine, park edilen araçlar nedeniyle ilerleyemediklerini ve bu nedenle kornaya bastığını belirtti.

Başka bir sürücü de polise kornayı gerektiği için kullandığını belirterek ceza yazılmaması gerektiğini ifade etti.

Denetimde ekipler, fazla yolcu taşıma, durak harici yolcu indirip bindirme, ışık ihlali ve cep telefonu kullanımı gibi kural ihlali yapan 20 sürücüye de ceza kesti.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, trafik, Hukuk, adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Gereksiz Korna Sebebiyle Cezalar Kesildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:48 Esad’ın ’insan mezbahası’nda endişeli bekleyiş Yeraltından sesler geliyor ama ulaşamıyorlar Esad'ın 'insan mezbahası'nda endişeli bekleyiş! Yeraltından sesler geliyor ama ulaşamıyorlar
11:26 TÜİK Başkanı’nın kardeşi hakkında bomba dolandırıcılık iddiası Parayı alırken suçüstü yakalandı TÜİK Başkanı'nın kardeşi hakkında bomba dolandırıcılık iddiası! Parayı alırken suçüstü yakalandı
11:00 Kaddafi’nin “Sıra size de gelecek“ diye uyardığı Esad gülüp geçmiş Kaddafi'nin "Sıra size de gelecek" diye uyardığı Esad gülüp geçmiş
10:31 Suriye’deki ilerleyişini sürdüren İsrail, Şam’ın 25 km güneybatısına ulaştı Suriye'deki ilerleyişini sürdüren İsrail, Şam'ın 25 km güneybatısına ulaştı
08:46 Esad, Rusya’ya kaçarken yanında 135 milyar dolar götürmüş Esad, Rusya'ya kaçarken yanında 135 milyar dolar götürmüş
17:20 Ahmet Özer savunma yaptı: Öz yeğenimle görüşmem dayanak yapılmaya çalışıldı Ahmet Özer savunma yaptı: Öz yeğenimle görüşmem dayanak yapılmaya çalışıldı
17:14 Merkez Bankası rezervleri tarihi seviyede Merkez Bankası rezervleri tarihi seviyede
17:03 Rıdvan Dilmen, Türk futbolunu karıştıran pozisyonun VAR kayıtlarını açıkladı Rıdvan Dilmen, Türk futbolunu karıştıran pozisyonun VAR kayıtlarını açıkladı
16:55 Kadın kadına video çekiyorlardı, yanlarına gelen şahsın teklifiyle dumur oldular Kadın kadına video çekiyorlardı, yanlarına gelen şahsın teklifiyle dumur oldular
16:45 Esad’ın zulmü, hapishanelerdeki tutsakları bu hale getirdi Esad'ın zulmü, hapishanelerdeki tutsakları bu hale getirdi
16:45 Tokat’ta tüyleri diken diken eden görüntü Tokat'ta tüyleri diken diken eden görüntü
16:24 Baş ağrısı şikayetiyle gitti, karnından 16 cm uzunluğunda makas çıktı Baş ağrısı şikayetiyle gitti, karnından 16 cm uzunluğunda makas çıktı
16:21 Suriye’de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu Suriye'de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2024 12:20:17. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da Gereksiz Korna Sebebiyle Cezalar Kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.