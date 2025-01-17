Adana'da Gıda Denetimlerinde 22 Milyon Ceza! - Son Dakika
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Adana'da Gıda Denetimlerinde 22 Milyon Ceza!

Adana\'da Gıda Denetimlerinde 22 Milyon Ceza!

Adana'da 2022 gıda denetimlerinde uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 22 milyon lira ceza kesildi.

17.01.2025 12:46
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Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, geçen yıl gerçekleştirilen gıda denetimlerinde uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplam 22 milyon 135 bin lira ceza kesildiği bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 122 denetçi yıl boyunca 31 bin lokanta, restoran, kafe, otel, kasap ve markette denetimlerde bulundu.

Denetimlerde tespit edilen uygunsuzluklar hakkında, adli birimlere suç duyurusu, faaliyet durdurma, idari para cezası, ürünlerin piyasadan toplatılması, imha edilmesi ve kamuoyu duyurusu yapılması gibi farklı yaptırımlar uygulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, güvenilir gıdaya ulaşmanın herkesin hakkı olduğunu belirtti.

Bu yıl da denetimlere devam edeceklerini ifade eden Kökçüoğlu, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın 1 milyon 300 bine yakın denetim yaptığı 2024 yılı gıda denetiminin zirveye çıktığı yıl oldu. Bakanlığımızın rutin denetimlerinin yanı sıra sektörel bazda ağırlık verdiği denetimler de yapıldı. Et ve et ürünleri, alkollü-alkolsüz içecekler, okul, yurt kantinleri ve yemekhaneleri gibi denetimlerden sadece birkaçı. Vatandaşlarımız markette, kasapta, restoranda kısacası hayatın her anında karşılaştığı veya gördüğü herhangi bir olumsuzlukta Alo 174 Gıda hattımıza şikayet veya ihbarda bulunabilir."

Kaynak: AA

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