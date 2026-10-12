Adana'da gizli soruşturmacıya uyuşturucu satan sanık 13 yıl 1 ay 15 gün hapis aldı - Son Dakika
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Adana'da gizli soruşturmacıya uyuşturucu satan sanık 13 yıl 1 ay 15 gün hapis aldı

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde Telegram üzerinden gizli soruşturmacıya uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklanan sanık, 13 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 300 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde "Telegram" isimli sosyal medya uygulaması üzerinden "gizli soruşturmacı"ya uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklanan sanık, 13 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 300 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık C.Y. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, "Telegram" isimli sosyal medya uygulaması üzerinden sipariş usulü uyuşturucu sattığı bilgisine ulaşılan C.Y. ile operasyon kapsamında gizli soruşturmacının irtibat kurduğu, Kocavezir Mahallesi'ndeki evde sanığın 0,67 gram sentetik uyuşturucu ve 5 uyuşturucu hapı satarken yakalandığı belirtildi.

Savcı, ikamette hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini ve sanığın cep telefonunda da uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmalar bulunduğunu da belirterek C.Y'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

C.Y. ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek, "Mütalaayı kabul etmiyorum. Uyuşturucu ticareti yapmadım. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 13 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 300 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA
Telegram3. SayfaMahkemeSeyhanGüncelAdanaSon Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da gizli soruşturmacıya uyuşturucu satan sanık 13 yıl 1 ay 15 gün hapis aldı - Son Dakika
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