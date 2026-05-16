Adana'da Göç Hikayesi Konferansı

Adana'da "Balkanlardan Çukurova'ya Bir Göç Hikayesi" konulu konferans yapıldı.

Çukurova Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Nejat Altınok, Balkan Kültür Evi'nde düzenlenen programda, bu tür etkinliklerin kültürel hafızanın yaşatılması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Balkan Türklerinin tarihini ve yaşanmışlıklarını gelecek nesillere aktarmayı görev bildiklerini kaydeden Altınok, "Balkanlardan gelen büyüklerimizin yaşadığı acıları, mücadeleleri ve umut dolu göç hikayelerini unutturmamak istiyoruz. Bu konferanslar sayesinde hem tarihimize sahip çıkıyor hem de genç kuşaklarımızın köklerini daha iyi tanımasına katkı sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

Tarihçi yazar Cezmi Yurtsever de konferansta, Balkan coğrafyasında yaşanan göç süreçlerini, göç eden ailelerin yaşadığı zorlukları ve Çukurova'ya yerleşme süreçlerini anlattı.