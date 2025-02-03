Adana'da 'Güçlü Kadınlar; Sağlıklı Nesiller Projesi' ile İş İmkanları Artıyor - Son Dakika
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Adana'da 'Güçlü Kadınlar; Sağlıklı Nesiller Projesi' ile İş İmkanları Artıyor

Yüreğir Belediyesi, Sağlıklı Nesiller Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği proje kapsamında kadınlara çeşitli eğitimler vererek yeni iş imkanları sağlaması hedefleniyor. Proje çerçevesinde eğitim alan 30 kadın, Adana'daki restoranlarda istihdam edilecek.

03.02.2025 14:40
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(ADANA) - Yüreğir Belediyesi'nin Sağlıklı Nesiller Kooperatifi ile birlikte Adana'da kadınlar için yeni iş imkanları oluşturmak amacıyla hayata geçirdiği "Güçlü Kadınlar; Sağlıklı Nesiller Projesi" kapsamında eğitim alan kadınlar, Yüreğir Gastronomi Merkezi'nde mangal başına geçti. Edindikleri bilgileri pratikte sınama fırsatı bulan kadınlara protokol de destek oldu. Belediye Başkanı Ali Demirçalı, eğitim programlarında başarılı olan 30 kadının, Adana'daki restoranlarda istihdam edileceğini söyledi.

Yüreğir Belediyesi ile Sağlıklı Nesiller Kooperatifi'nin Adana'daki çölyak hastalarının karşılaştığı zorluklara çözüm üretmek, gluten intoleransı olan kişilerin sağlıklı gıdalara erişimini kolaylaştırarak, yaşam kalitesinin artırmak ve Adana'da kadınlar için yeni iş imkanları oluşturmak amacıyla hayata geçirdiği "Güçlü Kadınlar; Sağlıklı Nesiller Projesi" kapsamında eğitim alan kadınlar, Yüreğir Gastronomi Merkezi'nde mangal başına geçti.

Belediye Başkanı Ali Demirçalı ve eşi Fidelya Demirçalı'nın da katıldığı etkinliğe Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Sağlıklı Nesiller Kooperatifi Başkanı Süreyya Kılçık, Proje Koordinatörü Özkan Evren, Tüm Restoran ve Turizmciler Derneği Adana Şube Başkanı Biral Serttaş katıldı. Proje kapsamında eğitim alan kadınlar mangal başına geçerek Adana kebabı yaptı. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte edindikleri bilgileri pratikte sınama fırsatı bulan kadınlara kent protokolü de destek oldu.

Kadınların üretimdeki yerini, kadın istihdamını artırmayı hedeflediklerini, kadınların sosyalleşmesini desteklediklerini belirten Belediye Başkanı Ali Demirçalı, 'Güçlü Kadınlar; Sağlıklı Nesiller Projesi' ile 96 kadına aşçılık ile birlikte 'Finans Yönetimi', 'Liderlik', 'Sıfır Atık Yönetimi', 'Dış Ticaret' ve 'Yeşil Enerji' gibi konu başlıklarında da eğitimler verildiğini söyledi.

Eğitim programlarında başarılı olan 30 kadının, Adana'daki restoranlarda istihdam edileceğini belirten Başkan Demirçalı, evlerinde üretim yapan diğer kadın katılımcıların ürettiği yemeklerin de mobil mutfak ile valilik, belediye, adliye önü gibi noktalarda satışa sunulacağını, böylece kadınların, üretim, satış ve pazarlama alanlarında uzmanlaşmasının hedeflendiğini ifade etti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise "Kadın emeğinin değerini bilen, kadın istihdamını artırmak için çalışan herkesi kutluyorum. Kadınların üretimde daha fazla yer alması için desteğimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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