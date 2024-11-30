Adana'da Gümrük Kaçağı Operasyonu: 24 Milyon Makaron ve 10.5 Ton Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
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Adana'da Gümrük Kaçağı Operasyonu: 24 Milyon Makaron ve 10.5 Ton Tütün Ele Geçirildi

Adana\'da Gümrük Kaçağı Operasyonu: 24 Milyon Makaron ve 10.5 Ton Tütün Ele Geçirildi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 24 milyon 800 bin makaron ile 10,5 ton tütün ele geçirildi. 6 kişi gözaltına alındı.

30.11.2024 12:34  Güncelleme: 12:37
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ADANA'da bir depoya düzenlenen operasyonda 17 milyon 650 bin lira değerinde gümrük kaçağı 24 milyon 800 bin makaron ve 10,5 ton tütün ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Ceyhan ilçesine bağlı Kelemeti Mahallesi'ndeki bir depoda gümrük kaçağı malzemeler olduğu bilgisi sonrası harekete geçti. Ekipler, gümrük kaçağı makaron ve tütün yüklü kamyonun giriş yaptığı depoya operasyon düzenledi. Polis, kamyondaki kolileri indiren 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Depoda yapılan aramada piyasa değeri 17 milyon 650 bin lira olan gümrük kaçağı 24 milyon 800 bin makaron ve 10,5 ton tütün ele geçirildi. Depolanan tütün ve makaronun, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne gönderileceği belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorguları için emniyete götürüldü.

Haber: Anıl ATAR-Kamera: ADANA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Adana'da Gümrük Kaçağı Operasyonu: 24 Milyon Makaron ve 10.5 Ton Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika

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