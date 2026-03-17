Adana'da Hatalı Park Ceza Yağdı

Adana'da trafik denetiminde araçlarını hatalı park ettikleri belirlenen 150 sürücüye para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla araç yoğunluğu oluşan Sefa Özler, Saydam, Çakmak, Ali Münif Yeğenağa ve Abidinpaşa caddelerinde denetimlerini artırdı.
Ekipler, araçlarını yasak bölgelere park eden 150 sürücüye 186 bin 900 lira ceza kesti.
Denetimlerde 23 araç ta trafikten men edildi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?