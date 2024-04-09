Adana\'da Hayırsever İş İnsanı Hastaneye 100 Tekerlekli Sandalye Bağışladı

Adana'da hayırsever iş insanı, Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine 100 tekerlekli sandalye bağışında bulundu.
Hastaneden yapılan açıklamaya göre, bir iç ve dış ticaret şirketinin kurucu ortağı Beytullah Uslu, ilgili yöneticilerle iletişime geçerek bağışta bulunmak istediğini bildirdi.
Talep üzerine 100 tekerlekli sandalye temin eden Uslu, bunları hastaneye bağışladı.
Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Volkan Harput, bağış yapan Uslu'ya plaket verdi.
Harput, buradaki konuşmasında, bağışlardan çok sayıda hastanın fayda göreceğini belirterek, "Hastanemize yaptıkları bağışlarla bizleri destekleyen bağışçılarımıza gerek idare gerekse hastalarımız olarak minnet duymaktayız." ifadesini kullandı.
Beytullah Uslu da bağışın hasta ve hasta yakınlarına sağlayacağı hizmetten dolayı mutluluk duyduğunu, bunun diğer firmalara da örnek olmasını ümit ettiğini kaydetti.
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Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Erenhot sınır limanından 2024'ün ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 artışla toplam 802 Çin-Avrupa yük treni geçti. Gidiş yönlü trenlerde yüzde 0,5 artış kaydedilirken, limana gelen trenlerin sayısı yüzde 16,8 artarak 376'ya ulaştı. Erenhot Limanı, Çin menşeli malların Moğolistan, Rusya ve Avrupa'ya ihracatı için önemli bir kara limanıdır.
Adana'da bir iş insanı tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 100 tekerlekli sandalye bağışlandı. Bağış töreninde hastane başhekimi tarafından iş insanına plaket takdim edildi. Hastane yönetimi, yapılan bağışlarla desteklenmenin ve bağışçılara minnet duymanın altını çizdi. Bağışlanan tekerlekli sandalyeler hastanenin ihtiyaç duyulan bölgelerine yerleştirildi.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Kazada yaralanan kadın, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra hastaneye kaldırıldı.
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