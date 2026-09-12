Adana'da helikopter destekli uygulamada 47 şüpheli yakalandı, 104 sürücüye ceza kesildi - Son Dakika
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Adana'da helikopter destekli uygulamada 47 şüpheli yakalandı, 104 sürücüye ceza kesildi

Adana\'da helikopter destekli uygulamada 47 şüpheli yakalandı, 104 sürücüye ceza kesildi
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Adana'da 1606 polisin katılımıyla helikopter destekli "huzur ve güven" uygulaması yapıldı. Denetimlerde 47 şüpheli yakalanırken 104 araç sürücüsüne 2 milyon 495 bin 643 lira ceza kesildi.

Adana'da polis ekiplerince helikopter destekli "huzur ve güven" uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte belirlenen noktalarda 1606 polisin katılımıyla düzenlenen uygulamaya, 4 eğitimli dedektör köpeği, 4 dron ve polis helikopteri de destek verdi.

Uygulama kapsamında 30 bin 286 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı ve 9 bin 2 araç kontrol edildi.

Aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 kesici alet, 50 mermi, 4 şarjör ile 1,5 gram esrar ele geçirildi.

Çeşitli suçlardan aranan 47 şüpheli yakalandı ve 3 araç trafikten men edildi. Denetimlerde 104 araç sürücüsüne ise 2 milyon 495 bin 643 lira ceza kesildi.

İş yerlerinin de denetlendiği uygulamada, usulsüzlük tespit edilen 9 iş yerine para cezası verildi.

Ayrıca, kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yapan 20 kişiye toplam 35 bin 280 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da helikopter destekli uygulamada 47 şüpheli yakalandı, 104 sürücüye ceza kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da helikopter destekli uygulamada 47 şüpheli yakalandı, 104 sürücüye ceza kesildi - Son Dakika
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