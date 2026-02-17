Adana\'da Heyelan, Ulaşım Tek Yönlü

Adana'da heyelan nedeniyle Feke- Saimbeyli kara yolunda ulaşım tek yönlü sağlanıyor.
Feke ilçesi Arıkayası mevkisinde kentte etkili olan şiddetli yağışın ardından oluşan heyelanda helikopter pisti ve yolun tek şeridi çöktü.
Karayolları ekiplerinin çalışmasının sürdüğü bölgede ulaşım kontrollü olarak tek yönlü sağlanıyor.
Ekiplerin çalışması ve bölge dronla görüntülendi.
