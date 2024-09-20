Adana\'da Hırdavat Dükkanına Silahlı Saldırı

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ADANA'da motosikletli Muhammed Enes Y. (18) ile arkadaşı Murat D. (22), M.R.'nin (80) hırdavat dükkanına tabancayla ateş açıp, kaçtı. Mehmet E.'nin (21) de gözcülük yaptığı olayda güvenlik kamerasından tespit edilip yakalanan, ifadelerinde birbirini suçlayan 3 şüpheli, tutuklandı.

Olay, 25 Ağustos'ta saat 03.00 sıralarında, Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Şüpheli Muhammed Enes Y., arkadaşı Murat D.'nin kullandığı motosikletle gittiği M.R.'nin hırdavat dükkanına tabancayla defalarca ateş edip kaçtı. Dakikalar sonra tekrar dükkanın önüne gelen şüpheliler, bir kez daha dükkana ateş edip, bölgeden ayrıldı. O sırada kulübede bulunan güvenlik görevlisi, polise ihbarda bulundu. Saldırı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbarla olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerinden şüpheli Mehmet E.'nin otomobille caddede bekleyip, saldırı sırasında gözcülük yaptığını belirledi. Ekipler, Muhammed Enes Y., Murat D. ve Mehmet E. ile otomobilin sahibi Abdulhakim D.'yi (19) adreslerine yapılan baskında gözaltına aldı. Emniyete götürülüp, sorguya alınan şüphelilerden Muhammed Enes Y. ve Murat D., birbirlerini suçladı. Abdulhakim D. ise otomobilini arkadaşı Mehmet E.'ye verdiğini, olayla ilgisinin olmadığını söyledi. Mehmet E. de olayla ilgisinin bulunmadığını ileri sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Muhammed Enes Y., Murat D. ve Mehmet E., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, Abdulhakim D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.