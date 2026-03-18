Adana'da Hırsızlık: Eğlenen Şüpheliler Yakalandı
Adana'da Hırsızlık: Eğlenen Şüpheliler Yakalandı

18.03.2026 11:21
Adana'da park halindeki aracın camını kırarak altın çalan iki hırsız polis tarafından yakalandı.

ADANA'da park halindeki bir hafif ticari aracın camını kıran Yusuf Berzan T. (22) ile Onurcan D. (28), torpidodaki 3 bilezik ile 2 yüzüğü çalıp, kaçtı. Şüphelilerin bir sokakta durup, çaldıklarını paylaştığı anlar ve yüzükleri birbirlerinin parmağına takıp, eğlenmeleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 14 Şubat'ta saat 15.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobille gezintiye çıkan Yusuf Berzan T. ile Onurcan D., ailesiyle birlikte millet bahçesine giden Ali C.'nin hafif ticari aracının yanında durdu. Otomobilden inen 2 kişi, aracını camını kırıp, torpidodaki 1 milyon 200 bin lira değerindeki 3 bilezik ve 2 yüzüğü çaldıktan sonra kaçtı. Hırsızlığın ardından bir ara sokakta duran şüphelilerin altınları kendi aralarında paylaştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerin, çaldıkları yüzükleri birbirlerinin parmağına takarak eğlendikleri de görüldü.

BAŞKA ARAÇLARDAN CEP TELEFONU, PARA VE ALTIN ÇALMIŞLAR

Aracına döndüğünde hırsızlığı fark eden Ali C.'nin ihbarıyla Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin farklı tarihlerde kentteki mezarlıkların önünde park halinde olan araçlardan 6 cep telefonu, 57 bin lira, 500 avro ve çok sayıda ziynet eşyası çaldığını tespit etti. Sık sık şehir dışına çıktığı belirlenen şüphelilerin, 3 Mart'ta otomobille Adana'ya giriş yaptığını saptadı.

POLİSİN TAKİBİYLE YAKALANDILAR

Harekete geçen polis, şüphelilerin Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'ne girdiğini belirledi. Ekipler, şüphelilerin otomobilini görünce 'dur' ihtarında bulundu. Sıkışan trafik nedeniyle araçlarından inen şüpheliler, koşarak kaçtı. Ekipler, yaya olarak süren takibin ardından şüphelileri sokakta yakaladı. O anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Emniyete götürülen şüpheliler hırsızlıkları kendilerinin yaptığını kabul edip, mağdurların zararını karşılayacağını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf Berzan T. ile Onurcan D., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

