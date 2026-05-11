Adana'da Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

11.05.2026 10:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüzünü gizleyerek şarap ve bilgisayar çalan hırsız, güvenlik kamerası sayesinde yakalandı.

ADANA'da yüzünü şapkayla gizleyen kişi, apartmandaki iş yerine girip, buzdolabındaki 2 şişe birayı içtikten sonra 2 dizüstü bilgisayarı çaldı. Daha sonra sokakta yürürken park halindeki otomobilden de güneş gözlüğü, kıyafet ve ayakkabı çalan şüpheli, güvenlik kamerasından tespit edilip, gözaltına alınarak tutuklandı.

Olay, 7 Nisan'da saat 03.00 sıralarında Seyhan ilçesi Reşatbet Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzünü şapkayla gizleyen kişi, bir apartmanın 1'inci katındaki Deniz K.'nin iş yerine girdi. Dairede bir süre keşif yapan şüpheli, buzdolabındaki 2 şişe birayı içtikten sonra 2 dizüstü bilgisayarı çalıp, sırt çantasına gizleyerek, binadan ayrıldı. Yürüyerek arka sokağa giden şüpheli, bu kez de bir apartmanın otoparkındaki Hülya B.'nin otomobilinden 2 güneş gözlüğü, kıyafet ve ayakkabıyı çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayların ardından şüpheli, kayıplara karıştı.

Hırsızlıkları fark eden Deniz K. ile Hülya B.'nin ihbarıyla harekete geçen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin kimliğini tespit etti. Yapılan araştırmada şüphelinin Barış I. (38) olduğu tespit edildi. Barış I.'nın, 2 Nisan'da da Eda N.'nin iş yerinden dizüstü bilgisayar ve 10 paket sigarayı çaldığı belirlendi. Bu tespitler üzerine polis, şüpheliyi saklandığı adrese yapılan baskında yakaladı. Evde yapılan aramada ise çaldığı 3 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Barış I., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Ele geçirilen dizüstü bilgisayarla ise sahiplerine teslim edildi.

Haber: Anıl ATAR - Kamera: ADANA,

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da otomobil sulama kanalına devrildi: 2 kadını vatandaşlar kurtardı Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına devrildi: 2 kadını vatandaşlar kurtardı
En acı Anneler Günü... Oğlunun mezarı başındaki sözleri yürek dağladı En acı Anneler Günü... Oğlunun mezarı başındaki sözleri yürek dağladı
Doktorları bile şaşırtan vaka Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi Doktorları bile şaşırtan vaka! Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi
Cezaevinden çıktığı gibi eşini rehin aldı Cezaevinden çıktığı gibi eşini rehin aldı
Mücteba Hamaney’den orduya yeni talimat: Operasyonlara devam edin Mücteba Hamaney'den orduya yeni talimat: Operasyonlara devam edin
Havuzda epilepsi krizi geçiren genç hayatını kaybetti Havuzda epilepsi krizi geçiren genç hayatını kaybetti

10:46
Gökhan Böcek’in ek ifadesi ortaya çıktı: Siyah çanta, 6. kat ve 1 milyon euro
Gökhan Böcek'in ek ifadesi ortaya çıktı: Siyah çanta, 6. kat ve 1 milyon euro
10:23
Van’da hayvan pazarında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı
Van'da hayvan pazarında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı
10:20
Muhittin Böcek 8,5 saat etkin pişmanlık ifadesi verdi
Muhittin Böcek 8,5 saat etkin pişmanlık ifadesi verdi
09:59
İsrail’in Irak’taki gizli üssünü ifşa eden çoban öldürüldü
İsrail'in Irak'taki gizli üssünü ifşa eden çoban öldürüldü
09:09
Terörsüz Türkiye sürecini yürütecek mekanizmanın adı belli oldu
Terörsüz Türkiye sürecini yürütecek mekanizmanın adı belli oldu
08:20
TRT 1 sunucusu Işıl Açıkkar, Anneler Günü mesajından sonra görevden alındı iddiası
TRT 1 sunucusu Işıl Açıkkar, Anneler Günü mesajından sonra görevden alındı iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 11:06:58. #7.13#
SON DAKİKA: Adana'da Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.