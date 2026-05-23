Adana'da Huzur Uygulaması: 66 Kişi Yakalandı

ARANAN 66 KİŞİ, YAKALANDI

Adana'da Kurban Bayramı tatili öncesinde il genelinde gerçekleştirilen 'Huzur ve Güven' uygulamasında 16 bin 295 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 66 kişiyi yakaladı. Trafik denetimlerinde ise 5 bin 520 araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 2 çalıntı motosiklet ele geçirilirken, trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 92 sürücüye toplam 1 milyon 298 bin TL para cezası kesildi. Umuma açık yerlere yönelik denetimlerde 185 iş yeri kontrol edildi. Kurallara uymayan 17 iş yerine idari işlem uygulandı. Uygulama genelinde 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 8 kesici alet, 33 mermi ve 4 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yaşarcan SERİNTÜRK/ADANA,