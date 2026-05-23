Adana'da Huzur ve Güven Uygulaması

23.05.2026 00:50
Adana'da 2 bin 443 güvenlik personeliyle bayram öncesi huzur ve güven uygulaması yapıldı.

ADANA'da il genelinde 2 bin 443 polis ve jandarmanın katılımıyla 'Huzur ve Güven' uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama noktalarını denetleyen Adana Valisi Mustafa Yavuz, "Vatandaşlarımızın huzur içerisinde sevdikleriyle birlikte güzel bir bayram geçirmeleri için görev başındayız" dedi.

Adana Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde eş zamanlı 'Huzur ve Güven' uygulaması gerçekleştirdi. Bulvarlar, caddeler, kavşaklar, parklar ve umuma açık alanlarda gerçekleştirilen denetimlere 466 araç ve 2 bin 443 personel katıldı. Uygulama noktalarını denetleyen Adana Valisi Mustafa Yavuz, durdurulan araçlardaki vatandaşlarla sohbet edip, bayramlarını kutladı ve hayırlı yolculuklar diledi.

'2 BİN 443 PERSONELİMİZLE SAHADAYIZ'

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Mustafa Yavuz, 9 günlük tatil süreci öncesinde tüm tedbirlerin alındığını belirterek, "Yarın başlayacak olan 9 günlük tatil süreci öncesinde emniyetimiz ve jandarmamızla birlikte vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için sahadayız. Hemşehrilerimizin sevdikleriyle birlikte huzurlu bir bayram geçirmesi adına görevimizin başındayız. Bugün 466 aracımız ve 2 bin 443 emniyet ile jandarma personelimizle birlikte 15 ilçemizde genel huzur ve güven uygulaması gerçekleştiriliyor. Tüm birimlerimizle birlikte yaklaşık 2,3 milyon Adanalı hemşehrimizin huzur ve güvenliği için bayram boyunca görevimizin başında olacağız" diye konuştu.

Ekiplerin il genelindeki yoğun denetimlerinin bayram süresince aralıksız devam edeceği bildirildi.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
