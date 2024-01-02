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Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Adana\'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
02.01.2024 - 01:28,
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Namık Kemal Mahallesi Şehitler Bulvarı'nda Muhammed Enes T. idaresindeki 01 ART 114 plakalı otomobil, Hüseyin S'nin kullandığı 33 PJ 236 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Muhammed Enes T. ile aynı araçta bulunan Emir Kaan A. ve Emin Can Ö, diğer araçta ise Arzu S. ve Belinay S. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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