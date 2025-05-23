Adana'da İlk Uçurtma Şenliği Rüzgar Gibi Geçti - Son Dakika
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Adana'da İlk Uçurtma Şenliği Rüzgar Gibi Geçti

23.05.2025 21:53
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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde düzenlenen ilk uçurtma şenliği, katılımcılara doğanın içerisinde renkli anlar yaşattı. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte her yaştan katılımcı, uçurtmalarını uçurarak keyifli bir gün geçirdi.

Gökyüzü uçurtmalarla şenlendi

ADANA - Adana'nın doğası ile yazın serinleten kışın kar manzarası ile mest eden Saimbeyli ilçesinde ilk kez Uçurtma şenliği düzenlendi. İlçede her yaştan onlarca kişi doğanın içinde uçurtmalarını uçurma heyecanı yaşadı.

Sıcaklıkların arttığı bugünlerde şehir merkezinden vatandaşların daha serin olan doğaya akın ettiği Saimbeyli ilçesinde uçurtma şenliği düzenlendi. İlçe Kaymakamı Emre Açar ve Belediye Başkanı Mahmut Dal'ın ev sahipliğinde düzenlenen şenliğe her yaştan katılan oldu. Yetişkinlerin çocukluğuna döndüğü bölgede ilk kez düzenlenen uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Şenlikte öğrenciler de mini bir konser verdi.

Uçurtma şenliği düzenlediklerini belirten Kaymakam Emre Açar, " Burada vatandaşlarımızla, çocuklarımızla buluştuk. Bu yıl ilk kez gerçekleştirdiğimiz uçurtma şenliği ile keyifli bir etkinlik oldu"dedi.

İlçe sakinlerinin uçurtma şenliğinde buluştuğunun aktaran Belediye Başkanı Mahmut Dal ise hedeflerinin Saimbeyli'nin festivaller şenlikler kenti olması olduğunu söyledi.

Şenliğe katılanlardan Ayşe Kaya da, çocuk ve yetişkinlerle birlikte güzel bir etkinlik yaptıklarını kaydetti. Yöre sakinleri ve öğrenciler de şenliğin ilk olması ile keyifli bir gün geçirdiklerini söyledi.

Kaynak: İHA

Uçurtma Şenliği, Saimbeyli, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da İlk Uçurtma Şenliği Rüzgar Gibi Geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da İlk Uçurtma Şenliği Rüzgar Gibi Geçti - Son Dakika
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