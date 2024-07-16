Adana'da iş yerinde silahlı saldırıya ilişkin dava başladı - Son Dakika
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Adana'da iş yerinde silahlı saldırıya ilişkin dava başladı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir iş yerinde yaşanan tartışma sonucu silahla ağır yaralanan kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı. Sanık, olayın iş konusundan kaynaklandığını belirterek suçlamayı kabul ettiğini ve pişman olduğunu söyledi. Duruşmada tanıklar da ifade verdi. Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

16.07.2024 13:41
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Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki bir iş yerinde, tartıştığı kişiyi silahla ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık B.K. ile tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık B.K, müşteki Y.S. ile aynı iş yerinde çalıştıklarını ve zaman zaman tartışma yaşadıklarını söyledi.

Olay günü Y.S'nin kendisine küfrettiğini öne süren B.K, şöyle devam etti:

"Tartışmalarımız sürekli iş konusundan kaynaklanıyordu. Olaydan önce satın almış olduğum tabancayı iş yerine saklamıştım. Aramızda tekrar tartışma çıkınca Y.S'yi korkutmak amacıyla yere doğru bir el ateş ettim. Y.S'nin nasıl yaralandığını görmedim. Kesinlikle Y.S'yi öldürme amacım yoktu. Suçlamayı bu şekilde kabul ediyorum. Yaptığımdan dolayı pişmanım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

Tanık F.K. de müşteki ve sanık ile aynı iş yerinde çalıştığını belirterek, "Olay günü iş yerinin arka kısmında aniden sanık ve müşteki arasında kavga çıktı. Arbede esnasında bir el silah sesi duydum. Müştekinin nasıl yaralandığını bilmiyorum." beyanında bulundu.

Cumhuriyet savcısı, dosyadaki delil durumu, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.

Mahkeme heyeti de sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA

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