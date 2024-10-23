Adana'da İstihdam ve Eğitim Toplantısı - Son Dakika
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Adana'da İstihdam ve Eğitim Toplantısı

Vali Köşger, Adana'nın tarımsal potansiyelini artırmak için mesleki eğitimin önemine dikkat etti.

23.10.2024 15:47
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Adana'da Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında 4. Olağan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Adana Ticaret Borsasının ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, kentin istihdam imkanları, mesleki eğitim politikaları ve tarımsal üretim kapasitesi değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Köşger, kentin kalkınmasında istihdam ve mesleki eğitim politikalarının önem taşıdığını belirtti.

Adana'nın bereketli toprakları ve uygun iklim koşullarının tarımsal üretim kapasitesinin artırılması için fırsat sunduğunu ifade eden Köşger, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu potansiyeli tam anlamıyla hayata geçirebilmemiz için tarım sektöründe çalışacak nitelikli iş gücüne olan ihtiyacımız her geçen gün artmaktadır. Bu sebeple gençlerimizi ve iş gücümüzü tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinde gerekli becerilerle donatarak yetiştirmemiz çok önemli."

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesi ve önerilerin sunulmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da İstihdam ve Eğitim Toplantısı - Son Dakika

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