Adana'da kamyonun dorsesinde 617,5 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Adana'da kamyonun dorsesinde 617,5 kilogram esrar ele geçirildi

Adana\'da kamyonun dorsesinde 617,5 kilogram esrar ele geçirildi

Adana'nın Yüreğir ilçesinde yapılan operasyonda, kamyonun dorsesine yüklenen su tankında 617,5 kilogram esrar ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu taşınan kamyonun plakasını tespit ederek aracı durdurdu. Narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, su tankında büyük miktarda esrar bulundu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı ve şüphelilerden 2'si tutuklandı.

10.02.2024 20:13
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde kamyonun dorsesine yüklenen su tankında 617,5 kilogram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda uyuşturucu taşınan kamyonun plakasını tespit eden ekipler, aracı Eski Misis Mahallesi D400 kara yolunda durdurdu.

Kamyonun dorsesine yüklenen su tankında narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada 617,5 kilogram esrar bulundu.

Kamyondaki 3 kişi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA

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