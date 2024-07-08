Adana'da Karadeniz'i andıran manzara turizme kazandırılmayı bekliyor

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Adana'da Karadeniz'i andıran manzara

Adana'da Karadeniz'in doğasını andıran orman ve göletin sunduğu eşsiz manzara turizme kazandırılmayı bekliyor

ADANA - Adana'nın Feke ilçesinde baraj göleti sahip olduğu manzarasıyla Karadeniz'i andırırken görenleri kendine hayran bırakıyor.

Adana merkeze 120 kilometre uzaklıkta bulunan Feke Baraj göleti, çevresindeki katran ağaçları, kızılçam ormanları ile fotoğraf ve doğa tutkunlarının gözdesi oldu.

Göl doğal güzelliğinin yanı sıra bukalemun, sincap gibi hayvanların sayı sıra çok sayıda endemik canlı türüne de ev sahipliği yapıyor.

Doğa gezisi için bölgeyi tercih eden Soner Türkmen, "Bölgenin manzarası çok güzel. Doğası havası çok güzel. Adana'ya 130 kilometre uzaklıkta. Yeşili, suyu, doğası ile buraya hayvan kaldık" dedi.

Turistik tesisinde bölgeye gelen misafirleri ağırlayan Deniz Bozel, "Buraya hayallerimi döktüm. İnsanlar ilçemize geliyordu dinlenecek manzara izleyebilecekleri bir alanları yoktu. İlçemiz ülkemizin en güzel doğal alanlarından biri. Turistlik yerlerimiz çok fazla yetkililerden bu konuda yardım istiyoruz. Tarihi ve doğası tanıtılırsa ilçemiz turizm yönünden çok zengin bir yer" diye konuştu.