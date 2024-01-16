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Adana'da Kayıp Çoban Ormanda Ölü Bulundu - Son Dakika
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Adana'da Kayıp Çoban Ormanda Ölü Bulundu

Adana'nın Karaisalı ilçesinde kayıp olarak aranan çoban Ferhat Sapmaz'ın ormanlık alanda cansız bedeni bulundu. Vücudunda yara izleri olan Sapmaz'ın ölüm nedeni Adana Adli Tıp Kurumu'nda belirlenecek.

Adana\'da Kayıp Çoban Ormanda Ölü Bulundu
16.01.2024 - 11:08,
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Adana'nın Karaisalı ilçesinde, kayıp olarak aranan çoban ormanlık alanda ölü bulundu.

Keçilerini otlatmaya giden Ferhat Sapmaz'ın (58) eve dönmemesi üzerine ailesi jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Jandarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Aramalar sonucunda Sapmaz'ın ormanlık alanda cansız bedenine ulaşıldı.

Vücudunda yara izleri bulunan ve yaban hayvanlarının saldırısına uğramış olabileceği değerlendirilen Sapmaz'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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