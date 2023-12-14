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Adana'da kaza: 2 sürücü yaralandı - Son Dakika
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Adana'da kaza: 2 sürücü yaralandı

Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı. Kaza sonucunda sıkışan sürücüler itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Adana\'da kaza: 2 sürücü yaralandı
14.12.2023 - 01:48,
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ADANA'da, iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

Kaza, gece yarısı Merkez Seyhan ilçesi Abidin Caddesi ile Postane Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Mehmet K. (51) yönetimindeki 01 KM 359 plakalı otomobil ile Enes A. (22) yönetimindeki 35 BLK 207 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobillerinde sıkışarak yaralanan 2 sürücü, bulundukları yerden itfaiye ekiplerince kurtarılıp, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA
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