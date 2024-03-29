Adana'da Kendini Polis Olarak Tanıtan Şahıslara Hapis ve Adli Para Cezası - Son Dakika
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Adana'da Kendini Polis Olarak Tanıtan Şahıslara Hapis ve Adli Para Cezası

Adana\'da Kendini Polis Olarak Tanıtan Şahıslara Hapis ve Adli Para Cezası

Adana'da kendilerini polis olarak tanıtan 2 sanık, bir kadının değerli eşyalarını ve para miktarını alarak dolandırıcılık suçundan yargılandı. Mahkeme, sanıklara 6 yıl 6'şar ay hapis cezası ve 400'er bin lira adli para cezası verdi.

29.03.2024 10:49  Güncelleme: 10:52
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Adana'da kendilerini polis olarak tanıtıp bir kadının 3 bilezik, 400 dolar ve 2 bin lirasını aldıkları gerekçesiyle yargılanan 1'i tutuklu 2 sanığa, 6 yıl 6'şar ay hapis ile 400'er bin lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık İ.İ. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık O.Y'nin katılmadığı duruşmada, taraf avukatları da hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanık İ.İ'nin, İ.D'yi polis sıfatıyla arayıp kentte bir kuyumcu soygunu gerçekleştiğini ve bunu yapanların müştekinin kimlik bilgilerini kullandığı bilgisini vererek, İ.D'den ikametinde ne kadar para ve altın varsa hazırlayıp adrese gelecek kişiye teslim etmesi gerektiğini söylediğini belirtti.

Sanık O.Y'nin motosikletle İ.D'nin ikametine gittiği ve müştekinin poşet içinde 3 bilezik, 400 dolar ve 2 bin lirasını teslim alıp adresten uzaklaştığını ifade eden savcı, fikir ve eylem birliği içinde hareket eden sanıkların "kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık İ.İ, savunmasında, suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Müşteki İ.D'yi tanımadığını belirten İ.İ, "İddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kimseden para almadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanıkları "kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan 6 yıl 6'şar ay hapis ve 400'er bin lira adli para cezasına çarptırdı. Sanık İ.İ'nin mevcut halinin devamına karar veren heyet, O.Y. hakkında ise tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmasına hükmetti.

Kaynak: AA

Adana, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Kendini Polis Olarak Tanıtan Şahıslara Hapis ve Adli Para Cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Kendini Polis Olarak Tanıtan Şahıslara Hapis ve Adli Para Cezası - Son Dakika
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