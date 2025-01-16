Adana\'da Komşu Kavgası Bıçaklı Saldırıyla Sonlandı

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ADANA'daki iki komşusunun kavgasında biri bıçak çekti, diğeri ise yol kenarındaki kaldırım taşını kucaklayıp fırlatmaya çalıştı. Diğer komşular araya girerken, yaşanan cep telefonuyla kayda alındı.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda karşılaşan iki komşu, bilinmeyen nedenle tartıştı. Tarafların birbirlerine küfretmesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Yumruklaşan komşulardan biri cebinden çıkardığı bıçağı defalarca savurdu. Çevredekilerin araya girmesiyle diğeri bıçak darbelerinin hedefi olmaktan kurtuldu. Bıçaklı kişiyi diğer komşuları apartman girişine götürüp sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada diğer kişi de yol kenarındaki kaldırım taşını kucaklayıp fırlatmaya çalıştı. Komşuların araya girmesiyle taraflar bölgeden uzaklaştı. Yaşananlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Haber: Serhat GÜLER - Kamera: ADANA,