Adana'da köprüden düşen ailenin cenazeleri toprağa verildi - Son Dakika
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Adana'da köprüden düşen ailenin cenazeleri toprağa verildi

Adana'nın Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobilde hayatını kaybeden anne, baba ve 2 çocuğunun cenazeleri, Kozan ilçesinde defnedildi. Cenazeler, Kızıllar Mahallesi mezarlığında İlçe Müftüsü Mustafa Kaya'nın kıldırdığı namazın ardından toprağa verildi. Olayda hayatını kaybeden aile üyelerinin pikniğe gittikleri öğrenildi.

22.07.2024 12:47
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Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobilde hayatını kaybeden anne, baba ve 2 çocuğunun cenazeleri, Kozan ilçesinde toprağa verildi.

Çatalan Köprüsü'nde dün otomobilin Seyhan Baraj Gölü'ne düşmesi sonucu yaşamını yitiren otomobil sürücüsü Veysel Aydoğmuş, eşi Emine ve çocukları Batuhan (16) ile Mete Aydoğmuş'un (13) cenazelerinin otopsi işlemleri tamamlandı.

Cenaze aracıyla Buruk Mezarlığı'na getirilen cenazeler, buradaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Cenazeler, Kozan ilçesine bağlı Kızıllar Mahallesi mezarlığında İlçe Müftüsü Mustafa Kaya'nın kıldırdığı namazın ardından toprağa verildi.

Namaz sırasında fenalaşan bir kişiye vatandaşlar müdahale etti.

Cenazeye, ailenin yakınları ile Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı ve vatandaşlar katıldı.

Olay

Veysel Aydoğmuş'un kullandığı 01 JG 944 plakalı otomobil, dün Çatalan Köprüsü'nden Seyhan Baraj Gölü'ne düşmüştü. Ekiplerin çalışması sonucu ilk olarak Batuhan Aydoğmuş'un cenazesine, daha sonra suyun altında bulunan araçta ise Veysel ve Emine Aydoğmuş çifti ile 13 yaşındaki oğulları Mete'nin naaşlarına ulaşılmıştı. Ailenin pikniğe gittiği öğrenilmişti.

Kaynak: AA

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