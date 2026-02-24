Adana'da Kuyumcu Soygunu - Son Dakika
Adana'da Kuyumcu Soygunu

24.02.2026 17:09
Yüzü kapüşonlu şüpheli, kuyumcudan silah zoruyla 4 altın bileziği çaldı, kaçarken camı kırdı.

ADANA'da kuyumcu dükkanına giren şüpheli, silah zoruyla 4 altın bileziği gasbetti. Şüpheli, iş yeri sahibinin kapıyı üzerine kilitlemesinin ardından camı tabancanın kabzasıyla kırıp kaçtı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Yüzünü kapüşonla gizleyen şüpheli, kuyumcu dükkanına girdi. İş yeri sahibi Y.K.'ye tabanca doğrultan şüpheli, 4 altın bileziği gasbetti. İş yeri sahibi, altınları verdikten sonra kapıyı şüphelinin üzerine kilitledi. Şüpheli ise elindeki tabancanın kabzasıyla vurduğu kapının camını kırıp iş yerinden kaçtı. Bu sırada tabancasını dükkanın önünde düşüren şüpheli, koşarak uzaklaştı. Kuyumcunun ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Haber: Yusuf YILDIZ-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

Kaynak: DHA

Güncel, Adana, Suç, Son Dakika

