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Adana'da Kuyumcudan Altın Çalmaya Çalışan 5 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Adana'da Kuyumcudan Altın Çalmaya Çalışan 5 Kişi Yakalandı

Adana\'da Kuyumcudan Altın Çalmaya Çalışan 5 Kişi Yakalandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kuyumcuya giden 5 kadın, iş yerinde altın çalmaya çalıştı. Kuyumcu, kaçmaya çalışan kadınları çevresindeki esnafın yardımıyla tutarak polisi aradı. Yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.

01.02.2024 10:49
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kuyumcudan altın çalmaya çalışırken yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.

Sucuzade Mahallesi Saydam Caddesi'ndeki bir kuyumcuya giden 5 kadın, iş yerinde 2 künye çalmaya çalıştı.

Durumu fark eden kuyumcu, kaçmaya çalışan kadınları çevresindeki esnafın da yardımıyla iş yerinde tutarak polisi aradı.

Yakalananlardan biri, kuyumcunun kendilerini bırakmaması üzerine iş yerine tuvaletini yaptı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, 5 kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Adana'da Kuyumcudan Altın Çalmaya Çalışan 5 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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