Adana'da mahkeme, annesini öldüren sanığa iyi hal indirimli müebbet cezasını açıkladı - Son Dakika
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Adana'da mahkeme, annesini öldüren sanığa iyi hal indirimli müebbet cezasını açıkladı

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Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 25 Temmuz 2025'te annesini sopayla öldüren sanığa verilen müebbet hapis cezasının gerekçesini açıkladı. Kararda sanığın annesinin hayati bölgelerine defalarca sopayla vurduğu, iyi hal indirimi uygulanarak müebbet hapse çarptırıldığı belirtildi.

Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesi, merkez Yüreğir ilçesindeki evde annesini sopayla darbederek öldüren sanığa verdiği müebbet hapis cezasının gerekçesini açıkladı.

Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki ikamette 25 Temmuz 2025'te annesi Teslime Çetin'i (62) öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Oğuz Çetin'e (28) 14 Eylül 2026'da görülen duruşmada "kadın olan üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan verilen cezanın gerekçeli kararı hazırlandı.

Mahkeme kararında sanığın, daha önce ailevi nedenlerden dolayı tartıştığı annesiyle olay günü kavga ettiği belirtildi.

Çetin'in, sopayla vurduğu annesinin iç kanama geçirerek ölmesine neden olduğu anlatılan kararda, şu değerlendirme yapıldı:

"Sanığın, maktulün vücudunun değişik ve hayati bölgelerine defalarca sopayla vurmak suretiyle öldürme kastıyla hareket ettiğinin anlaşılmıştır. Sanığın, eylemi nedeniyle 'kadın olan üst soy akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına, sanığın geçmişi, aşamalardaki samimi ikrarı, cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri takdiri indirim kabul edilerek verilen cezada Türk Ceza Kanunu gereği 'iyi hal' indirimi uygulanmasına karar verilerek müebbet hapse çarptırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesince müebbet hapis cezasına çarptırılan Çetin'in tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

Kaynak: AA
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