Adana'da Metruk Bina Yağışla Çöktü
Adana'da Metruk Bina Yağışla Çöktü

24.05.2026 17:16
3 katlı metruk bina sağanak yağış sonrası çöktü, can kaybı yok, ekipler enkazda inceleme yaptı.

ADANA'da 3 katlı metruk binanın bir kısmı, son günlerde etkili olan sağanak yağışların ardından çöktü. Binanın çöktüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'nde uzun süredir kullanılmadığı öğrenilen 3 katlı metruk binanın bir kısmı, gece boyunca etkili olan kuvvetli sağanak sonrası büyük bir gürültüyle çöktü. Binanın çökme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, enkazda inceleme yaptı. İş makineleriyle enkaz kaldırma çalışması sürerken, olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı.

'SABAH DA DEPREM OLDU'

Mahalle sakinlerinden Resul Ekrem Pamuk, gürültüyü duyunca korktuğunu belirterek, "Büyük bir ses duyduk. Önce deprem oluyor sandık ancak aramızdaki metruk bina yıkılmış. Yaklaşık bir haftadır yağmur yağıyor. Sabah da deprem oldu. Binanın yıkılmasında bunların da etkisi olduğunu düşünüyoruz. Sesi duyunca çok korktuk. Allah'tan kimseye bir şey olmadı" diye konuştu.

Haber: Yusuf YILDIZ-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

