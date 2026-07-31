Adana'da Metruk Evde Yangın
Saimbeyli'deki metruk evde çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince kontrol altına alındı.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde metruk evde çıkan yangın söndürüldü.
Halilbeyli Mahallesi'ndeki metruk evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını diğer evlere ve yakındaki ormanlık alana sıçramadan söndürdü.
Kaynak: AA
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