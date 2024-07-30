Adana'da misafir tarafından kazara vurulan çocuk hayatını kaybetti

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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde evlerine gelen misafir tarafından kazara silahla vurulduğu iddia edilen çocuk yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, İ.H. Bahçelievler Mahallesi'ndeki arkadaşı M.Y'yi evinde ziyaret etti.

İ.H'nin silahını kontrol ettiği esnada kazara ateş alması sonucu M.Y'nin 7 yaşındaki oğlu Z.Y. yaralandı.

Evdekiler tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından İ.H. ile diğer misafirler A.D, Ö.B. ve çocuğun ağabeyi İ.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.

İ.H'nin ifadesinde, silahın kazara ateş aldığını söylediği, çocuğun anne ve babasının şüphelilerden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İ.H ile diğer 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.