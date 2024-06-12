Adana'da Mobilyacılar Sitesi'nde Yangın Çıktı - Son Dakika
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Adana'da Mobilyacılar Sitesi'nde Yangın Çıktı

Adana\'da Mobilyacılar Sitesi\'nde Yangın Çıktı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bulunan Mobilyacılar Sitesi'nde bir iş yerinde çıkan yangın, maddi hasara yol açtı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürdü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar devam ediyor.

12.06.2024 07:17
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Adana'da Mobilyacılar Sitesi'nde bir iş yerinde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Merkez Yüreğir ilçesindeki Mobilyacılar Sitesi'nde bir iş yerinden alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfiaye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekibi, mobilya satışı yapılan iş yerindeki yangına müdahale etti.

Ekiplerin çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürdüğü yangın maddi hasara yol açtı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

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