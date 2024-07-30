Adana'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, sürücü yaralandı

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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Havutlu Mahallesi'nde sürücüleri ile plakaları henüz öğrenilemeyen motosiklet ve otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü motosikletle beraber sürüklendi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.