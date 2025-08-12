Adana'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

ADANA'da yaya geçidinden karşı istikamete geçmeye çalışan taksinin çarptığı motosiklet sürücüsü Hıdır Pişgin (32), refüjdeki aydınlatma direğine çarparak hayatını kaybetti. Kaza yerinden kaçan taksi sürücüsü M.Ç., polis merkezine giderek teslim oldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Seyhan ilçesi Ahmet Güven Kaypak Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvarda seyir halinde olan Hıdır Pişgin'in kullandığı 01 EGC 79 plakalı motosiklet, yaya geçidinden karşı istikamete geçmeye çalışan M.Ç. yönetimindeki 01 T 0193 plakalı taksi çarptı. Savrulan motosikletteki Pişgin, aracın kontrolünü kaybedip refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Taksi sürücüsü ise yaya geçidinden geçip, ara sokağa girerek kayıplara karıştı.

Kaza anı bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Pişgin, ilk müdahalesinin ardından ambulansla 5 Ocak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ameliyata alınan Pişgin, doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı. Pişgin'in cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Kazanın ardından kaçan taksici M.Ç. ise polis merkezine giderek teslim oldu. Kaza ile ilgili inceleme sürdürülüyor.

Haber: Yusuf YILDIZ – Serhat GÜLER/ Adana, Kamera: Adana,