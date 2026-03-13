Adana'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Adana'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Adana\'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
13.03.2026 00:58
Adana Sarıçam'da belediye otobüsüyle çarpışan motosiklet sürücüsü 17 yaşındaki E.C. hayatını kaybetti.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde belediye otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kozan Bulvarı'nda E.C'nin (17) kullandığı motosiklet ile sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen belediye otobüsü çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü E.C'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaza yerindeki incelemelerin ardından cenaze, Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

