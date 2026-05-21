Adana\'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

ADANA'da kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü Samet Güneş (27), hayatını kaybetti.

Kaza, Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi Karataş Bulvarı'nda meydana geldi. Samet Güneş idaresindeki 01 BAF 718 plakalı motosiklet ile Hasan S. yönetimindeki 07 BPM 304 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Güneş, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Güneş, kurtarılamadı. Kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.