Adana\'da motosiklet kazasında yaralanan sürücüye doktor adayı Nacar müdahale etti

Adana'da motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi, doktor olan Cumhur İttifakı'nın Yüreğir Belediye Başkan adayı Halil Nacar yaptı.
Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, Yüreğir ilçesi Kışla Caddesi'nde devrildi.
Yoldan geçerken kazayı gören Cumhur İttifakı'nın Yüreğir Belediye Başkan adayı doktor Nacar, yanına gittiği yaralı sürücüyü kontrol etti.
Nacar'ın müdahalesinin ardından yaralı, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.
Sürücüye şifa dileyen Nacar, yağmur nedeniyle kayganlaşan yollarda tedbirli olunması gerektiğini belirtti.
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