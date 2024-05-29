Adana'da Motosikletinde Uyuşturucu Bulunan Sanığa Hapis Cezası - Son Dakika
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Adana'da Motosikletinde Uyuşturucu Bulunan Sanığa Hapis Cezası

Adana\'da Motosikletinde Uyuşturucu Bulunan Sanığa Hapis Cezası

Adana'nın Seyhan ilçesinde motosikletine sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık, 15 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

29.05.2024 10:15
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, motosikletine sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık 15 yıl 9 ay hapis ile 60 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Y.A, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın polis ekiplerince merkez Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi'ndeki ortaokul yakınında motosiklet koltuğunun altına sakladığı uyuşturucuyu C.Ş'ye satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkasının olmasını da dikkate alınarak sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Y.A, "Kimseye uyuşturucu satmadım. Mütalaayı reddediyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl 9 ay hapis ile 60 bin lira adli para cezasına çarptırdığı Y.A'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da Motosikletinde Uyuşturucu Bulunan Sanığa Hapis Cezası - Son Dakika

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