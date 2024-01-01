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Adana'da motosikletine gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı - Son Dakika
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Adana'da motosikletine gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı

Adana'da motosikletine gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan tutuklu sanık U.Y. hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istenen dava açıldı. İddianamede, sanığın motosikletindeki sentetik uyuşturucuyu 2 kişiye sattığı sırada polis tarafından yakalandığı belirtildi. Yargılama süreci önümüzdeki günlerde başlayacak.

Adana\'da motosikletine gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı
01.01.2024 - 14:54,
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Adana'da motosikletine gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan tutukluk sanık hakkında 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Merkez Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'ndeki operasyonda gözaltına alındıktan sonra 27 Ekim 2023'te tutuklanan U.Y. hakkında Adana Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanığın "uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede sanığın, motosikletine gizlediği poşetteki sentetik uyuşturucuyu 2 kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığı belirtildi.

U.Y'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Adana'da motosikletine gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı - Son Dakika
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